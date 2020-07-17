Минфин США рассчитывает уменьшить доходы России от продажи нефти

Адевале Адейемо рассказал о том, что РФ зарабатывает еще больше на нефти, чем было до санкций.

Американское министерство по финансам рассчитывает уменьшить доходы России от продажи нефти. Соответствующее заявление сделал перед местными законодателями на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США первый заместитель главы профильного ведомства Адевале Адейемо. По мнению экспертов, на текущий момент Москва только увеличила свои доходы от реализации энергоресурсов по всему миру.

Россия продает меньше нефти в пересчете на баррели, чем до вторжения, но из-за роста цен она может получать больше прибыли. Наша цель - снизить уровень доходов. Адевале Адейемо, замглавы Минфина США

По словам аналитика, страны покупают российскую нефть со скидкой, но при этом все равно платят больше, чем Россия зарабатывала на данном продукте до начала специальной военной операции на Украине. Сейчас нефть из РФ востребована в Индии, Китае, Южной Корее, Турции и Японии. По мнению Адевале Адейемо, США находятся в такой ситуации, при которой страны стараются скрыть источники и пути, по которым к ним поступают энергоресурсы, так как беспокоятся о санкциях.

В Минфине США признали влияние антироссийских санкций на инфляцию.

Фото: Piter.tv