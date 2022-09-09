Минфин США: G7 может сформулировать правила лимита цен на нефть РФ в ближайшие дни

Уолли Адейемо рассказал о том, что ограничения будут одобрены к 5 декабря.

Минфин США считает, что лидеры саммита G7 смогут сформулировать правила действия лимита цен на поставки российской нефти в ближайшие дни. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами издания Yahoo Finance сделал заместитель главы профильного американского ведомства Уолли Адейемо. Он пояснил, что речь идет о финансовых продуктах, которые будут применяться для транспортировки энергоресурсов из РФ.

Если говорить о способах, как это будет организовано, то прежде всего Минфин и другие организации в странах G7 представят правила и руководства. Некоторые из них появятся уже в ближайшие дни. Уолли Адейемо, замглавы Минфина США

Эксперт пояснил, что в том случае, если стоимость на нефть будет ниже установленной, то этот груз можно будет поставлять в регион. Однако если цена окажется выше, то российской стороне придется искать другой, более дорогостоящий способ транспортировки своего топлива. При этом страны получат возможность вести переговоры с Москвой о снижении цены. Адейемо подтвердил, что Вашингтон с международными союзниками введут потолок цен к 5 декабря, когда в законную силу вступит шестой антироссийский санкционный пакет Евросоюза.

Минфин США допустил введение потолка цен на нефть из России к декабрю.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance