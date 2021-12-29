Брюно Ле Мэр оценил прогресс в стабилизации цен на энергоресурсы.

Минфин Франции назвал "Северный поток - 2" одной из ключевых тем переговоров с Россией. Данный энергетический проект может пролить свет на преодоление кризиса. Такое заявление в эфире местного телеканала France Inter сделал министр по экономике и финансам Брюно Ле Мэр. В частности, эксперт полагает, что визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Москву был необходимым поступком, так как для сторон он стал единственной возможностью для деэскалации угрозы. Напряженность в европейском регионе может спровоцировать еще один скачок цен на энергоносители и электричество.

Открытие газопровода "Северный поток - 2" - это один из ключевых пунктов переговоров и выхода из кризиса в отношениях с Россией. Это стратегический вопрос. Брюно Ле Мэр, министр экономики Франции

Напомним, что Эмманюэль Макрон прибыл в понедельник 7 февраля в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Перед началом переговоров французский лидер отметил, что диалог с Россией сейчас актуален как никогда. Сегодня лидер Франции посетил с рабочим визитом Киев.

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