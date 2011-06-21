Минэнерго США ожидает рост спроса на нефть в мире после снятия локдаунов в Китае

Дженнифер Грэнхолм рассказала о необходимости увеличить предложение на топливном рынке.

Минэнерго США ожидает рост спроса на нефть в мире после снятия жетских санитарно-эпидемиологических локдаунов в Китае, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделала в рамках выступления на регулярном брифинге в Белом доме местный министр по экономике Дженнифер Грэнхолм.

Думаю, большинство людей признают, что цены на топливо являются мощным стимулом инфляции. Мы знаем, что война на Украине привела к повышению цен на топливо, потому что она ограничивает предложение. Дженнифер Грэнхолм, министр по энергетике США

Ради решения проблемы спроса и предложения Минэнерго США предлагает на международной основе, а также в рамках страны увеличивать предложение по топливу. Дженнифер Грэнхолм отметила, что президент Джо Байден не хочет на текущий момент запрещать экспорт нефти из США для снижения стоимости энергетических носителей. Однако такая возможность не исключается и анализируется.

США призвали мировых производителей нефти и газа нарастить добычу.

Фото и видео: Белый дом