Александар Николов сообщил, что Болгария выполнит требования ЕС.

Минэнерго Болгарии: требований об оплате поставок газа РФ в рублях в Болгарию не поступало. Об этом в эфире местного телеканала BTV рассказал глава министерства по энергетике Александар Николов. Чиновник заметил, что профильное ведомство и власти страны не получили от российских властей официальных требований по выплатам за энергетические поставки в национальной валюте (рублях).

Подобного требования официально не поступало ни в компанию "Булгаргаз", ни в "Булгартрансгаз", ни в министерство энергетики, ни в Болгарский энергетический холдинг. Александар Николов, министр по энергетике Болгарии

Чиновник рассказал, что международные партнеры Болгарии в настоящее время ищут варианты решения оплаты газа в рублях. Однако данная ситуация не означает, что оплата в рублях за поставки голубого топлива в реальности будет проводиться. Эксперт ответил на вопрос корреспондентов о том, что будет, если Евросоюз примет решение не принимать оплату в рублях. Николов уточнил прессе, что после наложения конкретных санкций и принятия коллективного решения, Болгария станет выполнять свои обязательства перед Евросоюзом.

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