Милонов, Вассерман и Клинцевич оценили личность Максима Шугалея в качестве потенциального депутата ЗакСа

Учёный-социолог, политтехнолог и руководитель благотворительного фонда для инвалидов «Матисов остров»Максим Шугалей баллотируется в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина».

Еще полгода назад он находился в плену террористов в частной ливийской тюрьме "Митига". А сейчас Шугалей – один из самых обсуждаемых участников депутатской гонки в Санкт-Петербурге.

Уроженец Санкт-Петербурга Максим Шугалей работал юристом, участвовал в политических и бизнес-проектах в разных городах России и за её пределами, с 1986 года представлял интересы депутатов, избиравшихся в ЗакС. После освобождения из плена он должен был занять пост руководителя ОНФ в Коми. Но от мандата Шугалей отказался, сделав выбор в пользу работы в Санкт-Петербурге.

Участие кандидата в выборах и его шансы на успех прокомментировали представители российской политики и общественной жизни.

Шугалей будет полезен городу, а став депутатом окажется "на своем месте", уверен экс-сенатор и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его словам, любые представители власти будут вынуждены считаться с таким кандидатом.

"Я вам честно скажу, его 100% изберут. Он однозначно будет не лишним звеном в политическом процессе. Он сможет оказать очень серьезную поддержку в тех или иных вопросах с учетом его авторитета" - поделился Клинцевич.

С Клинцевичем соглашается Виталий Милонов, депутат Госдумы и бывший парламентарий ЗакСа.

"Он крайне полезный для Петербурга депутат... Безусловно, участие Максима Шугалея в петербургских выборах заметно повысит живость дискуссии и, будем так говорить, пришпорит отдельных людей, которые думают, что выборы пройдут без альтернативы".

Экс-депутат ЗакСа и лидер движения "Санкт-Петербург — духовная столица" Елена Бабич подчеркивает: во власти не хватает людей вроде Максима Шугалея, имеющих богатый жизненный опыт и "хорошее юридическое образование".

"Мое мнение – в ЗакСе нужны люди, которые много повидали на своем веку. Хуже, когда избираются совсем молодые люди, у которых за плечами нет никакого опыта и не очень понятно, какие законы они будут принимать. ЗакС – это не школа молодежи, потому что такой опыт очень дорого обходится".

Анатолий Вассерман, публицист и участник интеллектуальных игр, выразился в присущей ему красочной и лаконичной манере:

"Думаю, что человек, проявивший достаточно силы воли, чтобы противостоять ливийским террористам, поддержанным Западом, проявит достаточно силы воли, чтобы противостоять также поддерживаемым на Западе питерским идейным сторонникам ливийских террористов".

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подтверждает: для Петербурга, как "западных ворот" России, профессионализм депутатов в сфере международных отношений очень важен.

"Такие люди смогут повысить профессионализм всего депутатского корпуса Петербурга".

Политтехнолог Алексей Васильев уверен, что Шугалей - достаточно известный человек, чтобы добавить очки любой политической силе, за которую он выступает.

"Чем больше ярких и независимых депутатов, тем лучше для законодателей. Петербургский ЗакС не очень может похвастаться большим количеством таких личностей", - констатирует Васильев.

Выборы в Заксобрание пройдут в Северной столице уже 19 сентября, в единый всероссийский день голосования – в том числе и в Государственную думу VIII созыва. По мнению экспертов, учитывая "шумиху" вокруг Шугалея и его амбиции в главный парламент страны он тоже рискует попасть. Но это уже совсем другая история.