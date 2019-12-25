Мигранта избили в парадной на Ланском шоссе

Мужчина получил множественные ранения и находится в тяжёлом состоянии.

Утром понедельника, 5 сентября, из больницы поступила телефонограмма о госпитализации 51-летнего гражданина Узбекистана из парадной дома по Ланскому шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, мужчину, состоящего на миграционном учёте, избили неизвестные. Нападение произошло примерно в 22:20 в воскресенье, 4 сентября.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение вечером 4 сентября с множественными колото-резаными ранениями живота, спины, поясницы, левого плеча и левой голени в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в лесу в Новом Сертолово нашли труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.TV