Мигранта отправили в колонию за избиение сотрудницы полиции в метро Петербурга

Пьяный мужчина не давался в руки полиции и размахивал кулаками.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор Руслану Джуманиязову, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в ноябре прошлого года, в период с 00.10 до 02.50, пьяный уроженец Узбекистана находился в вестибюле станции метро "Международная". К мужчине подошли полицейские, планировавшие задержать его за появление в нетрезвом виде в общественном месте, но тот распустил кулаки. Злоумышленник несколько раз ударил правоохранителей руками по голове, туловищу и ногам, но полицейские быстро скрутили дебоширу руки и провели в помещение для задержанных. Там мужчина толкнул сотрудницу полиции в решетку камеры, женщина ударилась туловищем и головой об ограждение и упала на пол, а Джуманиязов улучил момент и снова выбежал в вестибюль. Нагнавшую его сотрудницу полиции дебошир повалил на пол, схватив руками за голову и волосы, и несколько раз ударил по туловищу.

В суде Джуманиязов признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими. Суд учел, что мужчина не состоит на учетах, не судим и положительно характеризуется на родине. Мигранту назначили 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец до смерти избил знакомого и похитил его телевизор.

Фото: Piter.TV