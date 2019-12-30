В январе Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Разработчик готов внедрять обновления исключительно на платной основе

В январе 2020 года компания Microsoft прекратит официальную поддержк операционной системы Windows 7. Об этом говорится в заявлении производителя ОС.

Прекращение поддержки ОС подразумевает отсутствие технической поддержки, обновлений ПО и системы безопасности. В Microsoft рекомендуют пользователям перейти на более новые версии системы.

Windows 7 перестанут снабжать обновлениями с 14 января 2020 года. Так как ОС пользуется большой популярностью в корпоративном секторе, то Microsoft готовы внедрять обновления исключительно на платной основе. В компании уверены, что это поможет простимулировать переход на более новые версии системы.

Видео: YouTube /