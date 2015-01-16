Оттепель могла стать причиной роста госпитализаций людей с COVID-19 в Петербурге

В такую погоду инфекция активно распространяется воздушно-капельным путем.

За последние сутки в Петербурге госпитализировали на 267 человек с коронавирусом больше, чем неделей ранее. В Межведомственном совете по противодействию распространения коронавируса в Северной столице объяснили, с чем это может быть связано.

Первую причину обозначили как "эхо длительных праздников". На данный момент прошел инкубационный период у тех, кто мог заразиться после новогодних каникул при выходе на работу или учебу в первую постпраздничную неделю. У этой группы лиц может наблюдаться разгар заболевания, из-за чего им требуется госпитализация.

Во-вторых, могут влиять особенности погодных условий. На смену морозной погоде пришла оттепель. Повышенная влажность воздуха приводит к поддержанию в воздушной среде мелкодисперсной взвеси воды, которая способствует распространению инфекций воздушно-капельным путем.

Эпидемия продолжается, а это означает, что нужно и дальше носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге свободны 40% "коронавирусных" коек.

Фото: Piter.TV