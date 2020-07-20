Между всеми городами России можно будет перемещаться за 12 часов к 2035 году

Транспортная стратегия России предполагает строительство высокоскоростной магистрали "Петербург – Москва – Казань"

Во вторник, 17 августа, стало известно, что, согласно транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, между городами страны с населением более ста тысяч человек можно будет перемещаться не более 12 часов, передает ТАСС.

В стратегии указано, что к 2035 году планируется достигнуть прогнозные результаты, в том числе возможность перемещения между всеми городами не более 12 часов. Речь также идет о создании высокоскоростной магистрали "Петербург – Москва – Казань". Магистраль объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности.

Помимо этого стратегия предполагает увеличение пропускной способности Восточного полигона до 240 миллионов тонн.

Ранее мы писали, что губернатор обсудил с руководством госкомпании "Автодор" перспективы строительства КАД-2.

Фото: Pexels