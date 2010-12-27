Волна ложных минирований выгнала на улицы около 11 тысяч петербуржцев

Стражи порядка осматривали объекты 9 часов подряд.

В понедельник, 2 декабря, Петербург охватила волна ложных минирований. Письма с угрозами о взрыве поступали в период с 11:26 до 13 часов. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Анонимки поступали с электронного адреса "Кости-братана". Их получили суды в Выборгском Московском, Невском, Петродворцовом и Приморском районах, городские больницы и торговые комплексы. Из-за этого на улицу вывели около 11 тысяч петербуржцев.

Также в полицию поступила информация, что с электронного адреса gachimuchi@xn-80alacny.xn-placf пришло сообщение о заминировании сразу нескольких электропоездов "Петербургского метрополитена".

Было осмотрено семь зданий, 16 медицинских учреждений и 37 торговых комплексов. Также стражи порядка проверили составы на десяти конечных станциях метро. Проверка длилась более 9 часов.

В осмотре были задействованы 396 сотрудников МВД. Взрывчатых устройств обнаружено не было.

Ранее мы писали, что неизвестные требуют от горсуда 120 биткоинов. Под раздачу попали и районные суды.

Фото: Piter.TV