Метель в Петербурге: город стоит в аномальных пробках, "Пулково" не принимает самолеты

Вечером в субботу, 23 декабря, Северную столицу накрыл серьезный снегопад. Из-за интенсивных осадков в городе образовались аномальные пробки, а аэропорт временно перестал принимать самолеты.

Как и обещали синоптики в субботу, 23 декабря, выпало много снега. Ситуацию усложнил ветер и настоящая метель. За непродолжительное время город занесло снегом.

В момент снегопада в городе собрались аномальные для субботы пробки. Около семи вечера "Яндекс.Пробки" оценивал загруженность дорог на 6 баллов, вместо обычных трех. К девяти вечера ситуация несколько улучшилась - сейчас заторы всего в четыре балла.

Также из-за осадков, гололеда, плохой видимости и накатов произошло множество мелких ДТП.

Проблемы и в аэропорту "Пулково". Тут из-за метеоусловий начали задерживать рейсы. Также некоторое время аэропорт не принимал лайнеры. Как рассказали "Фонтанке" в воздушной гавани в начале девятого, устранить неполадки планировали за полчаса. Сейчас по электронному табло "Пулково" задержано отправление девяти рейсов. По каким именно причинам - не известно. При этом самолет до Калининграда отправили в 18.47, а следующий только в 20.41.

При этом горожане и туристы (в основном те, кто не оказался в момент метели за рулем) все же отмечают, что снегопад придал городу сказочный вид. Особенно в сочетании с новогодними украшениями на улицах.

Видео: Piter.tv