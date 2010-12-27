Активисты на Гражданском проспекте решили напомнить об исторических названиях улиц

Например, на одном из старых домов повесили табличку "пр. Бенуа 1909-1952".

Активисты Калининского района решили напомнить жителям об исторических названиях некоторых улиц нашего района. Волонтеры наклеили таблички с указаниями, как они назывались в определенные периоды времени.

Недавно на фасадах домов, выходящих на проезжую часть, появились небольшие дополнительные таблички. На каждой из них написаны пояснения, как данная улица или проспект назывались в определенные времена. Например, на одном из старых домов повесили табличку "пр. Бенуа 1909-1952". Она напоминает, что в начале советского времени проспект носил имя великого художника.

Таким образом активисты района обращают внимание на сохранение исторической памяти. Ведь не обязательно переименовывать устоявшиеся улицы, даже, если их наименования не были первоначальными.

Напомним, осенью мы писали что петеруржцы выступили против переименования улиц с советскими названиями. Депутаты КПРФ даже написали письмо президенту.

Фото: ВКонтакте.