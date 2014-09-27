В ФРГ раскрыли стремления Запада, когда заключались Минские соглашения.

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, которая занимала должностной пост в Берлине в период с 2005 по 2021 года, признала факт того, что в Североатлантическом военном альянсе не отказывались от поддержки киевского режима во время процесса реализации Минских соглашений. Соответствующее заявление европейский политик сделала в эфире местного телеканала ZDF. Таким образом гостья программы ответила на вопрос ведущей шоу о том, почему коллективный Брюссель не стал оказывать украинским властям военную помощь намного раньше.

Тогда все поставила на то, чтобы мы продвинулись вперед на основе Минских соглашений. Но одновременно в НАТО, когда речь шла о поддержке Украины, - на этот счет были масштабные планы - мы никогда не отказывались. Это означает, что у нас было в альянсе что-то вроде разделения рабочего процесса. Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

Ангела Меркель уточнила, что надо вспомнить о том, какой была ситуация в 2014 году. Тогда Германия совместно с французским президентом Франсуа Олландом сконцентрировалась на поиске дипломатических решений регионального кризиса, но эта деятельность не имела желаемого для союзников успеха. По словам немецкого политика, фатальное значение в вопросе имела пандемия коронавирусной инфекции, так как мировые лидеры не имели возможности чаще встречаться друг с другом.

Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten