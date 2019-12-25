Меркель: в ЕС договорились координировать процесс поставок вакцин от коронавируса

Страны Евросоюза договорились координировать процесс поставок вакцин от коронавируса. Об этом журналистам по итогам заседания сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Она уточнила, что государства будут контролировать процесс распределения препаратов внутри ЕС. Чиновница добавила, что нельзя ожидать, что процесс произойдет "секунда-в-секунду".

Можно ли сделать это в один час, сделать так, чтобы игла уколола (вакцинируемых) в одну и ту же секунду – этого я не знаю. Но мы хотим сделать все скоординировано и показать, что у нас у всех равный доступ к вакцине

Ангела Меркель, канцлер ФРГ