Общество оказалось уязвимым перед вызовами подобного рода, отметила канцлер.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что последствия пандемии будут накладывать отпечаток на общество в ближайшие годы. Заявление она сделала во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

Меркель подчеркнула, что вакцины дают надежду на победу над пандемией. Однако, по её словам, для этого необходимо международное сотрудничество, так как эпидемия указала, что все страны мира "глубоко взаимосвязаны".

В ближайшее месяцы и годы это будет накладывать отпечаток на наши жизни. Ангела Меркель, канцлер Германии

При этом, отметила она, общество оказалось уязвимым перед вызовами подобного рода.

Меркель выступала за крепление позиций ВОЗ и за справедливое распределение вакцины от коронавируса между странами.

Ранее лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2".

Видео: YouTube / World Economic Forum Video