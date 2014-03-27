В мэрия Новороссийска одна чиновница схватила за горло другую

По факту инцидента проводится проверка.

В администрации Новороссийска подрались две сотрудницы мэрии. Видео с места событий опубликовали региональные паблики и СМИ.

На кадрах видно, как две женщины идут по холлу в сторону двери и после словесной перепалки одна из них хватает другую за горло. Известно, что перед конфликтом прошло совещание по вопросам обманутых дольщиков и долгостроев. По предварительной информации, драку затеяли глава муниципального автономного учреждения Людмила Обламская (в голубом) напала на начальника отдела по организационной работе Лилиана Фонарева (в белом).

В администрации города сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.

Видео: Telegram/ЧП Новороссийск