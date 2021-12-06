Мэр Полтавы Мамай: конфликт в Донбассе является войной между США и Россией

Мэр Полтавы Александр Мамай утверждает, что конфликт на востоке Украины является войной "между братьями" и, одновременно, противостоянием России и США. Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш".
Мамай отметил, что война идет между двумя сверхдержавами. За этим конфликтом наблюдают все. Так, например, студенты военной кафедры Полтавского технического университета (ПТУ), в "неофициальных беседах" выступают против внешнего управления Украиной.
Очень много общаюсь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения… Очень обидно, что идет брат на брата.
Александр Мамай, мэр Полтавы
Вместе с тем, политик пожаловался на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года. Он утверждает, что данные ограничения поспособствовали закрытию производств и заводов.
Ранее мы сообщили, что Минобороны Украины Резников допустил "эскалацию со стороны России" до конца января.
Видео: Youtube/НАШ
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