Мамай отметил, что война идет между двумя сверхдержавами. За этим конфликтом наблюдают все.

Мэр Полтавы Александр Мамай утверждает, что конфликт на востоке Украины является войной "между братьями" и, одновременно, противостоянием России и США. Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш".

Мамай отметил, что война идет между двумя сверхдержавами. За этим конфликтом наблюдают все. Так, например, студенты военной кафедры Полтавского технического университета (ПТУ), в "неофициальных беседах" выступают против внешнего управления Украиной.

Очень много общаюсь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения… Очень обидно, что идет брат на брата. Александр Мамай, мэр Полтавы

Вместе с тем, политик пожаловался на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года. Он утверждает, что данные ограничения поспособствовали закрытию производств и заводов.

Ранее мы сообщили, что Минобороны Украины Резников допустил "эскалацию со стороны России" до конца января.

Видео: Youtube/НАШ