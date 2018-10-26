Мэр Хабаровска опроверг слухи о том, что навигации на Амуре в этом году не будет

Сергей Кравчук рассказал, что пассажирские водные перевозки стартуют 1 мая.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук опроверг слухи о том, что в 2022 году в городе не будет водной навигации на Амуре. Чиновник заметил, что программа стартует с 1 мая. Специалист добавил, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к предстоящей навигации. На данный момент кабмин закончил механическую часть вопроса. Сейчас продолжается окраска судов, проводится ревизия спасательных жилетов и другого оборудования.

Дачники левобережья - им эта информация очень нужна и важна, чтобы они были спокойны…Будем перевозить теплоходами, даже если один человек будет там на левом берегу, мы его будем возить. Это наши полномочия. Сергей Кравчук, глава Хабаровска

В городской мэрии пояснили, что водная навигация в Хабаровске стартует традиционно. В прошлом сезоне она завершилась 1 ноября. Пассажирская перевозка пассажиров к дачным участкам левобережья ранее осуществлялась судами ЗАО "Амурские пассажирские перевозки".

В результате наезда автомобиля на толпу в Бельгии погибли 4 человека.

Фото и видео: Telegram / Сергей Кравчук