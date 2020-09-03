Оба инцидента произошли в американском штате Калифорния.

Медведи "ограбили" продуктовые магазины и попали на видео. Ролик размещен в Telegram-канале "Новости. Как есть". Авторы поста рассказали, что инцидент произошел в американском штате Калифорния.

На кадрах видно, что взрослое животное заходит в заведение. Продавец предпринял попытку выдать дикого гостя. Рядом один из посетителей шлепнул медведя, стоящего у входа в помещение. После этого зверь разбросал товары, а также раскрыл упаковку с шоколадом и начал им лакомиться.

На видеозаписи с камеры наблюдения в другом магазине заметно, как медведь взял товар с прилавка. После этого животное развернулось в сторону покупателей.

Петербуржец встретил медведя во время сбора ягод в лесу под Приозерском.