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Медведи "ограбили" продуктовые магазины и попали на видео

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Оба инцидента произошли в американском штате Калифорния.

Медведи "ограбили" продуктовые магазины и попали на видео. Ролик размещен в Telegram-канале "Новости. Как есть". Авторы поста рассказали, что инцидент произошел в американском штате Калифорния. 

На кадрах видно, что взрослое животное  заходит в заведение. Продавец предпринял попытку выдать дикого гостя. Рядом один из посетителей шлепнул медведя, стоящего у входа в помещение. После этого зверь разбросал товары, а также раскрыл упаковку с шоколадом и начал им лакомиться.

На видеозаписи с камеры наблюдения в другом магазине заметно, как медведь взял товар с прилавка. После этого животное развернулось в сторону покупателей.

Петербуржец встретил медведя во время сбора ягод в лесу под Приозерском.

Теги: калифорния, медведь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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