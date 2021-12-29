Медведев заявил, что нельзя забегать вперед в вопросе возможного введения единой валюты РФ и Белоруссии

Он отметил, что единая валюта является следствием хорошего объединения экономик.

Замглавы Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что на определенном этапе интеграции экономик России и Белоруссии может возникнуть возможно введения единой валюты, однако в данном вопросе нельзя забегать вперед.

Медведев отметил, что в настоящее время уровень интеграции двух стран недостаточен и это все понимают.

Единая валюта - это ведь следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания. Так, например, появился евро. Дмитрий Медведев, замглавы Совета безопасности (СБ) России

Медведев отметил, что несмотря на довольно высокий уровень развития экономик в Евросоюзе, разница в экономике, например, Германии и Греции порождала проблемы, которые были связаны с функционированием единой валюты. Так, были скептики, критиковавшие введение единой валюты. Медведев отметил, что сейчас евро является мощнейшей резервной валютой.

Ранее Медведев сообщил, что в России нет предпосылок для повторения событий, произошедших в Казахстане.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости