В ОПЗЖ призвали Киев к "ответным действиям".

Политический советник украинского политического движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не верит словам "о якобы вторжении" России на Украину. Такое заявление депутат Верховной Рады сделал в эфире местного телеканала UkrLive.

Вторжение сегодня стало популярным словом…Мы то понимаем, что это тема, которая нагнетается. Но, извините, если эта тема реально существует в умах Зеленского и окружения, если она представляет опасность, как это они пытались навязать эту точку зрения, так вы ж что-то делайте. Виктор Медведчук, политик Украины

По мнению эксперта, власти страны ведут себя неопределенно. Медведчук напомнил о том, что чиновники требуют от Запада введения антироссийских санкций на всех уровнях, затем просят новых поставок вооружения. Он призвал Киев сделать все необходимое для того, чтобы нападения не было, хотя сам Медведчук в него и не верит. По словам парламентария, руководство Украины пытается посеять панику среди мирного населения.

В Белом доме заявили, что возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян.

Фото и видео: YouTube / UkrLive

