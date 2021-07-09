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Медведь уничтожил фотоловушку на Алтае и попал на видео

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Зверь уничтожил уже третью камеру в национальном парке.

Медведь уничтожил фотоловушку на Алтае и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале BAZA. Известно, что инцидент произошел на территории Сайлюгемского национального парка. Специалисты объяснили, что дикого зверя можно назвать серийным ликвидатором аппаратуры. Ранее работники парка видели, как он уничтожил еще две фотоловушки.

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что сначала медведь крадется к фотоловушке. Он тщательно обнюхивает камеру, после чего трет ее лапой и всматривается в объектив.

В Керженском заповеднике фотоловушка сняла гуляющих медведей.

Фото: Telegram/BAZA

Теги: алтай, медведь, сайлюгемский национальный парк, фотоловушка
Категории: Происшествия, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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