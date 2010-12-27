Владимир Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Профессора подозревают в убийстве студентки.

Министр культуры Владимир Мединский негативно оценил вопрос о профессоре Олеге Соколове, подозреваемом в убийстве аспирантки СПбГУ. Журналисты обратились к главе Минкульта во время Культурного форума в Санкт-Петербурге.

У кого что болит... Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?"

— сказал глава ведомства

Он также подчеркнул, что жалеет СМИ, которые "хайпят на человеческой трагедии" и задают подобные вопросы во время Культурного форума.

Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет. Историк признался в убийстве и попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По последней информации девушка была убита во время сна.

Видео: YouTube/