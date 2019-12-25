Мединский: Россия и Украина нашли понимание по части пунктов

Глав делегации РФ рассказал о встрече по ее завершении.

Россия и Украина нашли понимание по части пунктов во время второго раунда переговоров. Об этом журналистам сообщил глава российской делегации Владимир Мединский сразу после завершения мероприятия. Помощник президента Владимира Путина уточнил, что блок московских инициатив представляет из себя три пункта. Речь идет о военно-техническом аспекте, гуманитарно-международном и о будущем политическом урегулировании конфликта.

Только что закончились переговоры, на которых мы подробно обсудили все три блока вопросов….Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось достигнуть понимания. Владимир Мединский, глава делегации РФ

Мединский: переговоры РФ и Украины состоятся в Брестской области.

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