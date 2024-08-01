Матвиенко заявила, что любой исход на выборах в США усилит раскол в обществе

В СФ РФ рассказали о внутренних проблемах в США.

Разрыв между кандидатами от Республиканской и Демократической партиях на президентских выборах в США будет минимальным, это не вызовет доверия у избирателей, а также при любом исходе приведет к усилению раскола внутри американского общества. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Наблюдать за всем этим и давать какие-то оценки бессмысленно, потому что избирательная система США очень специфична. Мой прогноз: все будут вести к тому, чтобы был минимальный разрыв между кандидатами или его вообще не было. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Законодательница страны выразила уверенность в том, что вне зависимости от того, кто будет избран на высший должностной пост в Белом доме, раскол среди граждан США будет усилен.

Матвиенко рассказала об ужесточении контроля за МФО.

Фото и видео: Совет Федерации