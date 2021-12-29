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Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет проходить с 1 января
Сегодня, 14:19
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет проходить с 1 января

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По ее словам, это справедливая мера на фоне роста цен.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг, 13 января, что индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет проходить с 1 января 2022 года.

Она подчеркнула, что пенсии проиндексируют с 1 января независимо от того, когда закон будет принят. По словам Матвиенко, это справедливая мера с учетом роста цен на продукты.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%. Это немного выше инфляции. Так, по итогам 2021 года уровень инфляции в России составил 8,4%. 

Фото: kremlin.ru

Теги: валентина матвиенко, индексация пенсий
Категории: Лента новостей, Новости России,

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