Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет проходить с 1 января

По ее словам, это справедливая мера на фоне роста цен.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг, 13 января, что индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет проходить с 1 января 2022 года.

Она подчеркнула, что пенсии проиндексируют с 1 января независимо от того, когда закон будет принят. По словам Матвиенко, это справедливая мера с учетом роста цен на продукты.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%. Это немного выше инфляции. Так, по итогам 2021 года уровень инфляции в России составил 8,4%.

Фото: kremlin.ru