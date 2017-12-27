Мать террориста, обвиняемого в организации взрыва в Казанском соборе, за полгода до инцидента обращалась в ФСБ за помощью

Мать террориста Ефимова заявила о безразличии ФСБ к организации теракта еще за полгода до произошедшего.

Мать 18-летнего Евгения Ефимова, которого обвиняют в попытке организации теракта в Казанском соборе, рассказала о бездействии сотрудников ФСБ. По информации от женщины, за полгода до инцидента она обращалась в “горячую линию” ФСБ за помощью, чтобы остановить собственного сына.

Петербурженка призывала оперативников помочь молодому человеку освободиться от запрещенной организации “Исламское государство”, куда его завербовали. Попытки достучаться до органов женщина начала предпринимать еще в марте 2017 года, когда вместо поступления в институт сын завел “дружбу” с неким 30-летним Халидом. Позже он отрастил бороду и начал изучать арабский язык.

В июле встревоженной матери пообещали, что за ее чадом “приставят сотрудника из отдела экстремизма и терроризма”. Уже в августе мужчина “слился” и перестал отвечать на звонки. Напомним, что в итоге ситуация разрешилась 14 декабря, когда сын Ефимовой оказался задержанным за попытку организации взрыва на территории Казанского собора.

Сейчас женщина обвиняет представителей ФСБ в бездействии. По ее мнению, уладить вопрос можно было на более раннем этапе и не доводить до крайней точки.