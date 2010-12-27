Мать одиночка из Выборгского района потеряла во время пожара дом со всем имуществом

Вместе с домом семья потеряла все свое имущество, а также документы.

Мать одиночка из поселка Кирпичное Выборгского района просит о помощи, дом, в котором она проживала со своими родителями и ребенком, полностью сгорел 1 сентября. Вместе с домом семья потеряла все свое имущество, а также документы.

"Документы сейчас будем восстанавливать. Но пока ждём акт от МЧС. Без акта не принимают заявления. Сейчас живём у бабушки - прабабушки. Ребёнок в садик ходит днём", - рассказала хозяйка дома Екатерина.

У семьи в буквальном смысл не осталось ничего. Принести детскую одежду на мальчика (рост 98-104) и обувь 27-28, женскую одежду размера 50-52 и обувь 37-38, мужскую одежду 54-56 размеров и обувь 42-43, а также домашнюю утварь, продукты и денежные средства можно на улицу Весенний Поток от заезда 3 дом, 2 подъездили завтра, 5 сентября, к ж/д вокзалу. Все вещи примет Протасова Ольга 89052274873.