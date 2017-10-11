Мать избила сына на глазах у детей и взрослых и получила за это оплеуху от мужчины

Инцидент произошел в Боровичах Новгородской области на детском турнире по дзюдо.

В Боровичах Новгородской области на детском турнире по дзюдо произошел инцидент с рукоприкладством, который снял на видео зритель соревнований.

На дальнем ковре идет бой между двумя мальчиками, рядом стоит мать одного из них и снимает бой на видео. Сын этой женщины проиграл раунд и в сердцах показал неприличный жест судье. Мать, увидев это, начала воспитывать кулаками и пощечинами своего ребенка. Эмоции у женщины зашкалили, и она попросту начала избивать сына. За мальчика вступился судья соревнований, но ему тоже досталось от разъяренной женщины. За что он отвесил ей оплеуху.

В результате этого нелицеприятного инцидента ребенка отстранили от соревнований, а СУ СК РФ по Новгородской области начал доследственную проверку по данному факту. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится на официальном сайте Следственного Управления Следственного Комитета России по Новгородской области.

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Видео: YouTube/новости сегодня