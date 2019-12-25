Мать и сын получили 7 и 8 лет колонии за ограбление пожилой женщины в Петербурге

Суд вынес приговор в отношении двух участников разбойного нападения в Выборгском районе.

Санкт-Петербургский суд вынес приговор матери и сыну, совершившим разбойное нападение на пожилую женщину с применением ножа и причинившим ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Отмечается, что 23 ноября 2023 года обвиняемые совершили нападение на пожилую женщину в Выборгском районе. Мать работала у потерпевшей домработницей и осталась у нее ночевать. Ночью она впустила в квартиру своего сына. Злоумышленники связали женщине руки скотчем и заклеили ей рот. Они угрожали расправой и демонстрировали нож.

Преступники потребовали 10 млн рублей. Они похитили 300 тыс. руб. наличными и принудили потерпевшую перевести 260 тыс. руб. на их банковские счета. Общий ущерб превысил 1 млн руб. Суд назначил матери 7 лет колонии общего режима, сыну - 8 лет колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV