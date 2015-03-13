Мать и дочь с улицы Рубинштейна обворовывали пьяных мужчин

40-летняя Виктория и 22-летняя Афина знакомились с состоятельными мужчинами в барах, приглашали их в гости, а затем, пока жертва была нетрезва, переводили себе деньги с её карты. Обе получили условные сроки — две и три года соответственно.

На улице Рубинштейна, известной своими барами и ресторанами, развернулась криминальная история, напоминающая сюжет голливудской комедии "Сердцеедки". Мать и дочь — 40-летняя Виктория и 22-летняя Афина — промышляли обманом состоятельных мужчин. Женщины знакомились с жертвами в заведениях, втирались в доверие, а затем, пользуясь их нетрезвым состоянием, переводили себе деньги с банковских карт, пишет КП-Петербург.

Первой жертвой стал предприниматель и депутат из Подмосковья, приехавший в Петербург в командировку. В марте 2025 года он познакомился с женщинами на улице, они подвезли его до дома, выпили вместе, а утром он обнаружил пропажу 89 тысяч рублей. На его звонок Афина ответила, что он сам перевёл ей деньги, и пригрозила проблемами в случае попытки вернуть средства.

Вторая жертва лишился уже 351 тысячи рублей. Мужчина познакомился с Афиной и её подругой в баре, они флиртовали, он оплатил их счёт и заказал такси. Утром он не досчитался крупной суммы. Позже выяснилось, что девушка выхватила у него телефон под предлогом проверки оплаты такси и перевела деньги себе. Часть средств — 50 тысяч рублей — удалось вернуть через мать Афины.

В ходе следствия всплыл ещё один шокирующий эпизод: в переписке Афина признавалась матери, что подсыпала наркотики в стакан мужчине в баре, чтобы он стал более сговорчивым. Виктория ругала дочь, но та оправдывалась желанием получить деньги.

Обе женщины частично признали вину, но утверждали, что деньги были добровольными подарками. Афина заявляла, что мужчины сами предлагали помощь с покупкой одежды и косметики. Однако суд признал их виновными в краже в крупном размере. Виктория получила два года условно с двухлетним испытательным сроком, Афина — три года условно с трёхлетним испытательным сроком. В ходе расследования также выяснилось, что жертв могло быть больше, но подтвердить это не удалось.

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Фото: Piter.TV