Мать девочки-маугли из Талдома отправили в колонию общего режима на 3 года 1 месяц. Такое решение вынес суд в Москве. Специалисты во время заседания рассказали, что у дочери фигурантки трех уголовных дел Юратэ-Алприки сейчас наблюдается неправильное телосложение, а ножки только начинают выпрямляться.При этом малышка не способна самостоятельно говорить и поэтому ей приходиться изъясняться звуками.
Журналисты узнали, что старшая дочь горе-родительницы считает себя юношей и коротко стрижется. Мать рассказала об истязаниях девочки-маугли из Талдома.
Видео: Telegram / LIFE SHOT
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