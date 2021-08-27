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Мать девочки-маугли из Талдома отправили в колонию общего режима на 3 года 1 месяц

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Суд вынес приговор матери девочки, жившей в антисанитарии.

Мать девочки-маугли из Талдома отправили в колонию общего режима на 3 года 1 месяц. Такое решение вынес суд в Москве. Специалисты во время заседания рассказали, что у дочери фигурантки трех уголовных дел Юратэ-Алприки сейчас наблюдается неправильное телосложение, а ножки только начинают выпрямляться.При этом малышка не способна самостоятельно говорить и поэтому ей приходиться изъясняться звуками.

Журналисты узнали, что старшая дочь горе-родительницы считает себя юношей и коротко стрижется. Мать рассказала об истязаниях девочки-маугли из Талдома.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги: маугли, талдом
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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