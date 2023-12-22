В ЛДМ на Новой сцене 10 февраля покажут известный мюзикл. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В ЛДМ на Новой сцене покажут грандиозный международный мюзикл "Мастер и Маргарита". Проект вобрал в себя магическую феерию, потрясающие 3D-декорации и интерактивное шоу.

Публика пройдет по лабиринту страстей человеческих и откроет скрытые смыслы известного романа Булгакова.

За музыку на сцене будут отвечать шесть композиторов: Антон Танонов (Зав. кафедрой специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской Государственной консерватории), Ольга Томаз (композитор ее Величества Королевы Великобритании), Сергей Рубальский, Ирина Долгова, Олег Попков, Александр Маев.

Над текстом работали шесть либреттистов: Ирина Афанасьева, Мария Ошмянская, Сергей Шиловский-Булгаков (внук Михаила Афанасьевича Булгакова), Андрей Пастушенко, Игорь Шевчук, Крис Ханкок.

На сцену выйдут 66 артистов в 666 костюмах. А пространство театра украсят 66 декораций.

Фото: ВКонтакте / Театр "LDM. Новая сцена". MakersLab