Нам кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что взрыв произошел "после появления неизвестного мужчины".

Машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова сожгли в Подмосковье. Об этом пострадавший сообщил в эфире собственного YouTube-канала "Едим спорт". По информации от Егорова, поджог совершен неизвестным в ночь на 30 марта. Владелец транспортного средства обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он узнал о проблеме около 02:20 часов, когда ему позвонили и рассказали об инциденте с машиной. Ранее корреспондент не получал никаких угроз в свой адрес.

Рядом сгорели другие машины. Есть запись одной из камер, они здесь повсюду, по одной из камер видно, как человек подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу происходит взрыв в 02:10. Дмитрий Егоров, спортивный журналист

Егоров заметил, что в последнее время решил ничего не писать, а только снимать обучающие ролики для детей.

В промзоне на северо-востоке Москвы сгорело около 25 грузовиков.

Видео: Telegram / Baza