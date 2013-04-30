Mash: петербурженка Анна Пак пропала без вести после оползня на границе Непала и Китая

Россиянка любила путешествовать и занималась бразильским танцем форро.

Жительница Петербурга Анна Пак перестала выходить на связь после перехода границы Непала и Китая, где 26 августа произошли оползни и наводнение. Женщина находилась в туристической группе, попавшей в район стихийного бедствия, сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

По данным канала, спасатели ищут петербурженку вторые сутки. Пак поехала в горы вместе с группой туристов из России, Латвии и Казахстана. Ранним утром путешественники пересекли китайскую границу, а спустя несколько часов оказалась в районе мощного оползня.

Муж пропавшей обратился за помощью в местную группу для туристов. В танцевальной среде Пак известна как хореограф по бразильскому танцу. Она проводила мастер-классы и участвовала в фестивалях по всему миру.

Ранее мы сообщали, что после сходя селя в уезде Гьиронг Тибетского автономного района Кита без вести пропали два россиянина, местонахождение еще троих соотечественников устанавливается.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)