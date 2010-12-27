Marvel ведет переговоры по возвращению Джеймса Ганна на место режиссера "Стражей Галактики"

Вернуть режиссера требуют актеры и сотрудники Marvel Studios.

В настоящее время ведутся закрытые переговоры между киностудией Marvel Studios и Disney Company. На них должна решиться судьба режиссера третьей части "Стражей галактики". Об этом сообщает издание Deadline.

Продюсеры кинокартины считают, что отстранение Ганна противоречит интересам студии. Увольнение режиссера повлечет за собой большие убытки и затормозит процесс создания фильма. Кроме того, за режиссера, уволенного за непристойные твиты, заступился актерский состав фильма. Актеры подали петицию о возвращении Джеймса Ганна в режиссерское кресло "Стражей".

Ранее мы писали, что вторая часть "Стражей Галактики" сразила зрителей наповал.

Фото: Instagram / jamesgunn