Marvel представила трейлер сериала "Секретное вторжение". Его показали на фестивале D23 Expo.
Сюжет сериала будет посвящен возвращению на Землю бывшего директора организации Щ.И.Т. Ника Фьюри. Он будет втянут в заговор со Скруллами и их тайным внедрением в общество людей.
Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри. Также в сериале снялись Эмилия Кларк, Оливия Колман, Мартин Фриман, Бен Мендельсон, Дон Чидл и другие. Мировая премьера "Секретного вторжения" состоится в 2023 году на стриминговом сервисе Disney+.
Ранее Disney представил трейлер "Русалочки" с Холли Бэйли.
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
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