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Marvel представила трейлер сериала "Секретное вторжение"

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Премьера состоится на Disney+ в 2023 году.

Marvel представила трейлер сериала "Секретное вторжение". Его показали на фестивале D23 Expo.

Сюжет сериала будет посвящен возвращению на Землю бывшего директора организации Щ.И.Т. Ника Фьюри. Он будет втянут в заговор со Скруллами и их тайным внедрением в общество людей.

Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри. Также в сериале снялись Эмилия Кларк, Оливия Колман, Мартин Фриман, Бен Мендельсон, Дон Чидл и другие. Мировая премьера "Секретного вторжения" состоится в 2023 году на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее Disney представил трейлер "Русалочки" с Холли Бэйли.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

 

Теги: marvel, секретное вторжение, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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