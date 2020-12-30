Мантуров заявил, что более пяти тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что более пяти тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло.
Политик отметил, что производители и предприятия "исполняют взятые на себя обязательства". Соглашение, подписанное 16 декабря Минпромторгом совместно с Минсельхозом и крупнейшими ритейлерами и производителями, предполагает предельные цены на масло и сахар.
Что касается такой практики по более широкому формату, я надеюсь, во-первых, это не придется делать и уж у государства инициативно точно нет таких планов - все-таки у нас рыночная экономика, мы должны ориентироваться на рыночный подход.
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ
Ранее в правительстве РФ назвали причины роста цен на продукты.
Видео: YouTube / Россия 24
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