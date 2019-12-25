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Мантуров заявил, что Россия ввела в оборот 95 млн доз вакцин от коронавируса
Сегодня, 11:24
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Мантуров заявил, что Россия ввела в оборот 95 млн доз вакцин от коронавируса

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Запас сформирован минимум на два месяца.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Росия ввела в оборот 95 млн доз вакцин от коронавируса, в том числе и "Спутника Лайт". До конца этого года планируется выпустить более 300 млн доз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мантуров подчеркнул, что запас вакцин в стране сформирован минимум на два месяца.

Запас вакцин сформирован не менее, чем на два месяца. 

Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Ранее Голикова заявила, что в России после нерабочих дней необходимо расширять применение QR-кодов. 

Фото: pixabay 

Теги: запас вакцин, минпромторг денис мантуров
Категории: Новости России, Лента новостей,

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