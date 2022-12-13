Мантуров сообщил о росте производства лекарств в РФ в 2022 году более чем на 15%

Глава Минпромторга РФ рассказал о ситуации в фармацевтике страны.

Производство лекарственных средств в России по итогам 2022 года выросло более чем на 15% относительно аналогичного периода в 2021 году. Соответствующее заявление в ходе правительственного заседания при участии российского президента Владимира Путина сделал министр по промышленному развитию и торговле Денис Мантуров. Чиновник пояснил, что отечественные предприятия изготавливают в необходимом объеме основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа, коронавирусной инфекции. При увеличении спроса среди пациентов оперативно могут быть перенастроены производственные линии по восстребованным позициям.

Фармацевтическая отрасль за время пандемии существенно расширила мощности, компетенции и продуктовые линейки. Набранные темпы сохранились и в прошлом году. По оперативной отраслевой статистике, производство увеличилось более чем на 15%. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Вице-премьер РФ пояснил, что в целом на сегодня российскими предприятиями производится 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых медицинских препаратов.

Мантуров сравнил российский электромобиль Е-Neva с Tesla.

Фото и видео: Kremlin.ru