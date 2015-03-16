Он также отметил, что выросла отгрузка в Турцию и Мексику.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о росте экспорта металлургической продукции в Китай. Об этом он заявил на совещании по развитию металлургического комплекса.

Мантуров уточнил, что экспорт продукции в Китай по итогам прошлого полугодия вырос в пять раз. Он также отметил, что выросла отгрузка в Турцию и Мексику. Вице-премьер сообщил о подготовке межправсоглашения с Турцией, в рамках которого формируются предложения по снижению ввозных пошлин на поставки российской металлопродукции.

Ранее Мантуров заявил о сокращении экспорта в российской металлургии.

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