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Мантуров сообщил о росте экспорта металлургической продукции в Китай

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Он также отметил, что выросла отгрузка в Турцию и Мексику.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о росте экспорта металлургической продукции в Китай. Об этом он заявил на совещании по развитию металлургического комплекса.

Мантуров уточнил, что экспорт продукции в Китай по итогам прошлого полугодия вырос в пять раз. Он также отметил, что выросла отгрузка в Турцию и Мексику. Вице-премьер сообщил о подготовке межправсоглашения с Турцией, в рамках которого формируются предложения по снижению ввозных пошлин на поставки российской металлопродукции.

Ранее Мантуров заявил о сокращении экспорта в российской металлургии.

Видео kremlin.ru

Теги: денис мантуров, китай, металлургия, министр промышленности, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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