Мантуров: бюджет кластерной инвестплатформы в 2023 году составит 5 млрд рублей

Глава Минпромторга рассказал о рентабельных и низко-маржинальных проектах.

Глава министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о том, что бюджет кластерной инвестиционной платформы на начальном этапе в 2023 году составит пять миллиардов рублей. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами на заседании Совета по стратегическому развитию страны и национальным проектам. Эксперт пояснил, что данная платформа будет реализовываться как по рентабельным, так и по низко-маржинальным проектам, которые предусматривают создание приоритетной продукции.

С учетом обозначенной оценки по кредитному портфелю будем смотреть на темпы выборки средств и обращаться за дополнительными ассигнованиями по мере необходимости. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров пояснил, что проектам с низкой окупаемостью предлагается обеспечить возврат 25% инвестиционной составляющей кредита за три года после выхода товара в серийное производство. Однако потолок составит не более, чем 50% от общей выручки компании.

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Фото и видео: Правительство России