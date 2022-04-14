Мантуров: Россия к 2025 году выйдет на выпуск 10 самолетов Ту-214 в год

Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску отечественных самолетов.

Глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия к 2025 году выйдет на выпуск десяти гражданских самолетов Ту-214 ежегодно. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт заметил, что на текущий момент каждый год производится от двух до трех таких воздушных бортов.

Увеличиваем объемы производства хорошо известного самолета Ту-214 производства Казанского авиационного завода. Рассчитываем к 2025 году выйти на объем 10 машин в год. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт уточнил, что за счет изготовления Ту-214 правительство перестраховывается, хотя РФ планирует также эксплуатировать среднемагистральный самолет МС-21. Объемы его производства также будут расширены. При этом с 2024 года отечественные пассажирские авиакомпании будут получать в свое распоряжение как Ту-214, так и Ил-96.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live