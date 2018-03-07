Опубликовано видео маньяка-педофила,который 10 лет насиловал мальчиков и девочек в подъездах Пермского края

Появились подробности уголовного дела педофила из Пермского края. Следком опубликовал видео с камер наблюдения, которые помогли найти педофила.

Следственные органы РФ по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который совершил ряд преступлений против половй неприкосновенности несовершеннолетних. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по статьям "иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

По версии следствия в период с 2005 года по октябрь 2016 года извращенец, находясь в разных городах Пермского края, в подъездах многоквартирных жилых домов нападал на несовершеннолетних детей обоих полов. Угрожая расправой и применяя насилие, обвиняемый совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого назначена и проведена стационарная психолого-сексолого-психиатрическая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой у него имеется множественное расстройство сексуального предпочтения, однако хроническим психическим расстройством он не страдает и может предстать перед судом. СУ СК РФ по Пермскому краю

Следствием собрана достаточная доказательная база и дело направлено в суд. Следственный Комитет опубликовал видео, которое помогло найти извращенца. Педофил попал в объектив камеры наблюдения за несколько минут до совершения своего гнусного преступления. На кадрах видно, что мужчина идет озирается по сторонам и заходит в подъезд.

Видео: Следком