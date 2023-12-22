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Маленькие истории большого города
Сегодня, 19:00
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Маленькие истории большого города

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В театре "Буфф" 21 февраля покажут музыкальный спектакль об интересных случаях, произошедших на улицах Санкт-Петербурга. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет. 

"Маленькие истории большого города" — это не просто спектакль, а целый сборник занимательных рассказов о жителях Северной столицы. В них петербуржцы смогут увидеть себя и своих друзей, а гости города — открыть его с новой стороны. Спектакль показывает, как Петербург сочетает в себе на первый взгляд несочетаемые вещи. Величественные музеи и рок-клубы, архитектурные шедевры и молодежные караоке-бары, — всё это уживается и процветает под дождливым питерским небом. 

Режиссер спектакля, заслуженный артист России Михаил Смирнов, и актёры театра "Буфф" приглашают вас присоединиться к увлекательному, по-настоящему петербургскому приключению. 

Фото: ВКонтакте / Театр "Буфф" им. И. Р. Штокбанта

Теги: буфф, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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