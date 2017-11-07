Маленькую блогершу довели до слез фанаты, которые не пришли на фан-встречу

Сердца пользователей покорила заплаканная юная блогерша Алина, которую обманули фанаты

Блогерша Алина, которая ведет свой канал для девочек на YouTube, выложила видео, на котором она плачет из-за того, что ни кто не пришел с ней встретиться.

Заплаканная хозяйка канала рассказала, что очень готовилась к предстоящей встрече. Накупила конфет, приготовила конкурсы и загадки, хотела сфотографироваться и познакомиться лично со своими поклонниками.

Девочка, сглатывая слезы, сообщила, что ей написало больше 20 человек о том, что они придут. Блогерша простояла в парке полчаса, но так никого и не дождалась. В видеообращении она попросила не обманывать ее так.

Ролик самого расстроенного блогера набрал более 675 тысяч, а на канал подписалось свыше 30 тысяч человек. Малышку поддержали популярные блогеры, призвав пользователей подписаться на ее канал.

Видео: Лайк TV Шоу

