Мальчик, которого унесло в открытое море, спасся благодаря советам из фильма

Ребенок продержался на воде час, пока его не нашли спасатели.

В Великобритании в графстве Норт-Йоркшир 10-летний мальчик спасся, продержавшись на плаву около часа.

Издание "Daily Mail" сообщает, что 31 июля купание в море чуть не обернулось трагедией для 10-летнего мальчика. Во время купания ребенка унесло в открытое море. Когда он понял, что до берега ему не доплыть, он не стал паниковать, а вспомнил совет из документального фильма ВВС "Спасение жизней в море" (Saving Lives at Sea).

В фильме советовали перевернуться и лечь на воде на спину, раскинув широко руки и ноги. При этом громко звать на помощь. Мальчик последовал совету и продержался таким образом на воде около часа, пока его не нашли спасатели.

Отважный мальчик после спасения поблагодарил всех, кто его спас, и дал совет никогда не отчаиваться.

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Фото:скриншот YuoTube/ ВВС (Saving Lives at Sea)