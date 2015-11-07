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Александр Малькевич рассказал о нарушениях на выборах в США
Сегодня, 7:56
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lesjasap

Александр Малькевич рассказал о нарушениях на выборах в США

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Доклад экспертов вызвал бурю эмоций у журналистов и политологов Петербурга.

Главный редактор USA Really и по совместительству член общественной палаты Александр Малькевич выступил в Санкт-Петербурге с речью о "честных" выборах в США. По мнению спикера, избирательные кампании в Америке проводятся с нарушениями. В частности, он затронул вопрос относительно организации данного события 6 ноября.

Специалист рассказал доклад в рамках награждения лучших журналистов и политологов города. Мероприятие состоялось в дискуссионном клубе "Невский, 120".

Фото: Piter.tv

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Теги: usa really, александр малькевич, главный редактор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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