Александр Малькевич рассказал о нарушениях на выборах в США

Доклад экспертов вызвал бурю эмоций у журналистов и политологов Петербурга.

Главный редактор USA Really и по совместительству член общественной палаты Александр Малькевич выступил в Санкт-Петербурге с речью о "честных" выборах в США. По мнению спикера, избирательные кампании в Америке проводятся с нарушениями. В частности, он затронул вопрос относительно организации данного события 6 ноября.

Специалист рассказал доклад в рамках награждения лучших журналистов и политологов города. Мероприятие состоялось в дискуссионном клубе "Невский, 120".

Фото: Piter.tv